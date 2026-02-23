Peso mexicano encabeza pérdidas en la región ante escalada de violencia tras muerte de capo

(.)

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes con más fuerza que sus principales pares de la región debido a la aversión al riesgo generada por una escalada de violencia en el país tras la muerte del poderoso capo de la droga, Nemesio Oseguera "El Mencho", en una operación militar. La moneda cotizaba en 17.1951 unidades, con una pérdida de un 0.46%, a medida que el dólar estadounidense se fortalecía frente a una cesta de divisas, en medio de la persistente incertidumbre sobre el futuro de la política arancelaria de Estados Unidos.

"El Mencho", cerebro del violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió bajo custodia tras resultar herido en un enfrentamiento con autoridades el fin de semana.

Tras conocerse el deceso del capo, sus secuaces del cártel incendiaron comercios, vehículos y bloquearon carreteras en más de media docena de estados, paralizando partes del país.

"La aversión al riesgo se debe a que persiste la incertidumbre sobre la duración e intensidad de estos eventos, lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México", destacó Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base, en una nota. Destacaba además una revisión al alza de los datos locales del Producto Interno Bruto al cierre del año pasado, aun así, el desempeño de la economía continuó siendo el más débil desde la pandemia. (Reporte de Noé Torres)