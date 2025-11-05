Peso mexicano gana impulso tras sólidos datos de EEUU, bolsa sube a nuevos máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreció el miércoles y la bolsa subió a nuevos máximos históricos animados por el buen sabor de boca que dejó entre los inversores la divulgación de sólidas cifras económicas en Estados Unidos. Analistas atribuyeron también el avance a un ajuste de posiciones en la jornada previa a la decisión de política monetaria de Banco de México, que se espera anuncie un nuevo recorte a los tipos de interés.

La moneda cotizaba en 18.5818 por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0.45% frente a las 18.6650 unidades del precio de referencia de Reuters del martes.

El peso podría ganar mayor tracción si logra romper de forma sostenida el nivel de 18.60. Sin embargo, la zona entre 18.60 y 18.80 continúa actuando como un rango clave de resistencia y soporte a corto plazo, afirmó Antonio Di Giacomo, analista senior de mercado de la firma XS.com. En Estados Unidos se dio a conocer que las nóminas privadas repuntaron con fuerza en octubre. Otro reporte mostró que la actividad del sector servicios repuntó gracias a un sólido incremento de los nuevos pedidos. A nivel local, cifras del instituto de estadística, Indec, dejó ver que la inversión fija bruta registró en agosto su mayor caída en lo que va del año, mientras que a tasa interanual se contrajo por duodécimo mes consecutivo.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.61% a un nuevo récord máximo de 63.394,62 puntos, según datos preliminares de cierre.

Los títulos del grupo aeroportuario OMA encabezaron las alzas, al dispararse un 7.31% a 248.28 pesos, después de que divulgara en la víspera su reporte de tráfico de pasajeros de octubre.

Consideramos que el desempeño del Tráfico de OMA durante el décimo mes del año fue positivo, ya que pese a los retos en el segmento doméstico, la emisora ha logrado un favorable desempeño, impulsado por el complejo más importante de la emisora (Monterrey), dijo Monex Grupo Financiero

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo, en un 8.67%, mientras que la tasa a 20 años ascendió dos puntos básicos a un 9.39%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)