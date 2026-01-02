Peso mexicano inicia 2026 con pie derecho, bolsa retrocede

CIUDAD DE MÉXICO, 2 ene (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes, mientras que la bolsa retrocedía, después de haber culminado un año de sólidas ganancias, en un mercado a la espera de cifras económicas la próxima semana en Estados Unidos en busca de pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

* La moneda cotizaba en 17.8779 por dólar, con una apreciación de un 0.58%, a medida que el dólar estadounidense comenzaba el nuevo año con una tendencia ligeramente positiva, aunque en una sesión reducida debido al periodo vacacional.

* "Es importante señalar que el mercado está a la espera de información económica relevante para evaluar la probabilidad de que la Reserva Federal siga recortando la tasa de interés en 2026", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* Por lo pronto, los mercados asignaban una probabilidad de un 85% a que el banco central estadounidense conserve las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su próxima reunión de finales de enero, según la herramienta FedWatch de CME.

* La próxima semana se publicarán en Estados Unidos datos económicos como la nómina no agrícola y la tasa de desempleo. A nivel local también se darán a conocer cifras de relevancia, entre ellas, la inflación de diciembre y las minutas del más reciente encuentro de Banco de México.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.48% a 63,996.74 puntos, apuntando a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban del declive, con un 4.20% menos a 907.02 pesos, seguidos por los de la minorista Grupo La Comer, que restaban un 1.62% a 38.18 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba cinco puntos base a un 8.95%, mientras que la tasa a 20 años se negociaba sin cambios en un 9.50%. (Reporte de Noé Torres)