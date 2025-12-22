Peso mexicano inicia con pie derecho semana de Navidad

CIUDAD DE MÉXICO, 22 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes, negociándose por debajo de la barrera de 18 unidades, ante un declive generalizado del dólar y luego de la divulgación de cifras que mostraron que la economía local creció más de lo esperado en octubre.

La moneda cotizaba en 17.9840 pesos, con una ganancia de un 0.19%, en el inicio de una semana que se anticipaba de menor actividad debido al periodo vacacional de fin de año.

"La jornada se perfila con un tono de cautela, donde el peso mexicano oscilará en rangos estrechos entre 17.90 y 18.50 condicionado por la debilidad local y la evolución de los mercados internacionales", opinó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

Está previsto que el martes se dé a conocer la inflación de México de la primera quincena de diciembre, un dato que será clave para calibrar los próximos pasos del banco central después de que volvió a recortar su tasa clave la semana pasada. (Reporte de Noé Torres)