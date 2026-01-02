Peso mexicano inicia nuevo año por debajo de 18/dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 2 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes por segunda jornada, consolidando por debajo de la barrera de 18 por dólar, aunque en un mercado reducido debido al periodo vacacional.

La moneda cotizaba en 17.9306 unidades, con una ganancia de un 0.28%, a medida que el dólar estadounidense comenzaba también la sesión con una tendencia ligeramente positiva.

"Se proyecta que, mientras el tipo de cambio se mantenga por debajo de la resistencia de 18.20, el sesgo seguirá siendo de consolidación lateral", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

Por lo pronto, para el resto del día, se espera que la moneda oscile en un rango de 17.91 a 18.03, de acuerdo con analistas de Banco Base.

(Reporte de Noé Torres)