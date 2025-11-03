Peso mexicano inicia semana con ganancias, a la espera de decisión de política monetaria

CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzó el lunes, pese a un fortalecimiento generalizado del dólar, mientras que la bolsa perdía terreno, al inicio de una semana en la que los inversionistas estarán pendientes de la decisión de política monetaria del banco central (Banxico) el jueves.

La moneda local cotizaba en 18.4846 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0.31%. La semana pasada, la divisa acumuló una caída del 0.7% y en todo octubre un deterioro del 1.4%.

En una nota de análisis, Monex destacó el empuje del peso "a pesar de que el dólar se mantiene al alza frente a la mayoría de sus contrapartes, ante un menor nerviosismo sobre el entorno comercial".

"Durante la semana, el comportamiento del USD/MXN será influenciado por el apetito global por el riesgo y los eventos económicos en la agenda local", añadió en otra nota.

Banco Base atribuyó el impulso de la divisa "a una corrección de las pérdidas", tras sufrir una depreciación en las últimas dos semanas, y advirtió que se mantiene el riesgo de que vuelva a terreno negativo por la probabilidad de que en noviembre se publique información "que apunte a un deterioro de la actividad económica" nacional.

"Además, el peso puede seguir presionado al alza dado que Trump mantiene una postura comercial agresiva y persisten las preocupaciones en Estados Unidos de que en México hay prácticas y políticas que podrían estar afectando el cumplimiento del T-MEC (tratado comercial norteamericano)", añadió.

Más temprano, analistas del sector privado encuestados por el Banxico mantuvieron la expectativa de crecimiento económico para este año en un 0.5% y bajaron la de inflación a un 3.78% desde el 3.85% anterior.

Además, el banco central informó que las remesas al país, una de sus principales fuentes de divisas, cayeron levemente en septiembre por sexto mes consecutivo. En lo que va de año, se han contraído un 5.5% interanual a 45.681 millones de dólares.

El mercado también estará atento a un posible nuevo recorte de la tasa de interés de referencia de Banxico, una opción descontada por los inversionistas.

En un sondeo difundido por Reuters el viernes, la mayoría de encuestados apostaron por una rebaja de un cuarto de punto porcentual a 7,25%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0,90% a 62.206,49 puntos en los últimos movimientos de la sesión, tras haber cerrado la semana anterior con ganancias acumuladas de un 2,66%, en coincidencia con el final de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Lideraron las caídas los títulos de Kimberly-Clark de México, que fabrica productos de cuidado personal, con un 4,78% menos a 34,24 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, con un declive de un 3,72% a 740,50 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió un punto base a 8,65%, mientras que la tasa a 20 años se mantuvo en un 9,36%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)