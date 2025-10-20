Peso mexicano inicia semana con pérdidas a la espera de cifras económicas locales

CIUDAD DE MÉXICO, 20 oct (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el lunes ante un fortalecimiento global del dólar en el inicio de una semana que estará marcada por la divulgación de cifras locales de inflación y la actividad económica.

La moneda cotizaba en 18,3758 unidades, con una depreciación de 0,10% frente a los 18,3570 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

El dólar, en tanto, subía en medio de expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Fed, mientras los inversores aguardaban noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China y el cierre del Gobierno en Washington.

A nivel local se espera que el miércoles se den a conocer cifras de la actividad económica (IGAE) de agosto y el jueves se publique la inflación de la primera quincena de octubre. (Reporte de Noé Torres)