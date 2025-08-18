Peso mexicano inicia semana con pie izquierdo a la espera de Jackson Hole

CIUDAD DE MÉXICO, 18 ago (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el lunes ante un avance global del dólar, en el inicio de una semana que estará marcada por el simposio anual de Jackson Hole de la Reserva Federal, donde su presidente, Jerome Powell, ofrecerá un panorama sobre las perspectivas del banco central estadounidense.

Durante la jornada destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania es alcanzable, mientras se reunía con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos.

* La moneda cotizaba en 18,7952 unidades casi al final de los negocios, con una depreciación de 0,39% frente al precio de referencia de Reuters del viernes.

* "Los mercados inician la semana con tono de espera previo al simposio de Jackson Hole", dijo Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en un reporte para sus clientes.

"El simposio de banqueros centrales arranca el jueves y el discurso de Jerome Powell el viernes será el evento clave, donde se espera que marque la ruta hacia la decisión de septiembre", agregó.

* Los inversores aguardan además la publicación de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Fed y Banco de México, en momentos en que el diferencial de tasas entre ambas autoridades ha venido disminuyendo.

* A nivel local se espera la divulgación de cifras de la inflación de la primera quincena de agosto y datos finales del Producto Interno Bruto del segundo trimestre.

* El índice bursátil S&P/BMV IPC cerró en 58.319,70 puntos, sin cambios frente a su cierre anterior, aunque con un volumen de 131,3 millones de acciones negociadas, por debajo del promedio diario de unos 200 millones de los últimos meses.

* Los títulos de la minorista Chedraui encabezaron las alzas, con un 2,23% más a 158,49 pesos, en cambio los del conglomerado Grupo Carso restaron un 2,03% a 128,16 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó estable frente a su cierre previo en un 9,0%, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9,67%. (Reporte de Noé Torres)