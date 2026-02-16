Peso mexicano inicia semana estable a la espera de minutas Fed y Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 16 feb (Reuters) - El peso mexicano mostraba el lunes movimientos acotados en el inicio de una semana que estará marcada por la publicación de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y de Banco de México.

La moneda cotizaba en 17.1514 por dólar, casi sin cambios frente a las 17.1550 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes, debido a la ausencia mayoritaria de participantes estadounidenses debido al feriado del Día de los Presidentes.

Tanto Banco de México como la Reserva Federal mantuvieron sin cambios sus tasas de interés en sendas reuniones, sin embargo, la expectativa de los inversionistas es que vuelvan a recortarlas más adelante en el año.

Por lo pronto para el resto de la jornada, se espera que el tipo de cambio oscile en un estrecho rango de 17.09 a 17.22 pesos por dólar, de acuerdo con analistas de la firma Banco Base. (Reporte de Noé Torres)