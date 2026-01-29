Peso mexicano modera avance tras dato semanal de ayuda por desempleo en EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - El peso mexicano reducía el jueves sus ganancias iniciales ante un leve repunte global del dólar, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo disminuyó ligeramente la semana pasada.

La moneda local cotizaba en 17.1757 unidades, con una apreciación marginal de un 0.06% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

Durante la madrugada llegó a fortalecerse hasta 17.1135 pesos, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, mientras los inversores continuaban asimilando la decisión en la víspera de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés.

A nivel doméstico, la mirada de los participantes comenzaba a dirigirse rumbo a la publicación el viernes de un informe con datos preliminares del Producto Interno Bruto, que se espera que habría repuntado durante el último trimestre de 2025. (Reporte de Noé Torres)