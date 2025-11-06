Peso mexicano opera con pocos cambios en espera decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - El peso mexicano se negociaba estable la mañana del jueves en las horas previas al anuncio de política monetaria del banco central, en el que se espera ampliamente que recorte la tasa clave de interés.

La moneda cotizaba en 18,5750 por dólar, con pocos cambios frente a las 18,5761 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

El mercado anticipa que Banco de México reduzca su tasa referencial en 25 puntos básicos, en lo que sería su duodécima rebaja al costo de los créditos desde que inició un ciclo de flexibilización a principios de 2024.

La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos también recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual. (Reporte de Noé Torres)