Peso mexicano opera estable, atento a posible cierre gobierno de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 30 sep (Reuters) - El peso mexicano mostraba el martes pocos movimientos debido a la cautela de los inversionistas que se preparaban para un posible cierre parcial del gobierno estadounidense.

La moneda cotizaba en 18,3525 por dólar, casi sin cambios frente a las 18,3623 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

La financiación del Gobierno expirará a la medianoche del martes a menos que los republicanos y los demócratas lleguen a un acuerdo de gasto temporal de último minuto.

La atención también estaba puesta en la publicación más tarde en Estados Unidos del informe JOLTS de vacantes laborales de agosto y del índice de confianza del consumidor de septiembre del Conference Board.

Se espera además que los funcionarios de la Reserva Federal Philip Jefferson, Susan Collins, Austan Goolsbee y Lorie Logan hablen durante el día en distintos eventos. (Reporte de Noé Torres)

