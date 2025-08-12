Peso mexicano opera estable tras datos inflación EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ago (Reuters) - El peso mexicano registraba ligeros cambios el martes mientras los inversionistas asimilaban cifras que mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron moderadamente en julio.

La moneda cotizaba en 18,6438 por dólar, casi sin cambios frente a las 18,6470 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

El Índice de Precios al Consumo subió un 0,2% el mes pasado, tras avanzar un 0,3% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC avanzó un 2,7% luego de subir un 2,7% en junio. El mercado esperaba un alza del 0,2% y un 2,8% interanual.

Los datos dejaron intactos los argumentos a favor de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión del mes que viene, según las apuestas de los operadores de futuros ligados al tipo de interés oficial del banco central estadounidense. (Reporte de Noé Torres)