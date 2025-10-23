Peso mexicano opera estable tras datos locales de inflación

LA NACION

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - El peso mexicano mostraba pocos movimientos el jueves en medio de un avance generalizado del dólar, mientras que a nivel local los inversores asimilaban un reporte de la inflación de la primera quincena de octubre.

La moneda cotizaba en 18,4128 unidades, casi sin cambios frente a las 18,4130 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.

El índice general de precios al consumidor desaceleró en la primera mitad de octubre a un 3,63%, más de lo previsto. La inflación subyacente, por su parte, se moderó a un 4,24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto.

Se espera que en Estados Unidos también se dé a conocer el viernes un esperado informe de inflación, a pesar del prolongado cierre del gobierno, y que será clave para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal. (Reporte de Noé Torres)

