Peso mexicano opera estable tras datos locales de inflación
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - El peso mexicano mostraba pocos movimientos el jueves en medio de un avance generalizado del dólar, mientras que a nivel local los inversores asimilaban un reporte de la inflación de la primera quincena de octubre.
La moneda cotizaba en 18,4128 unidades, casi sin cambios frente a las 18,4130 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.
El índice general de precios al consumidor desaceleró en la primera mitad de octubre a un 3,63%, más de lo previsto. La inflación subyacente, por su parte, se moderó a un 4,24%, su menor nivel desde la primera mitad de agosto.
Se espera que en Estados Unidos también se dé a conocer el viernes un esperado informe de inflación, a pesar del prolongado cierre del gobierno, y que será clave para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de México
- 1
La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump
- 2
Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones
- 3
Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo
- 4
El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas de golf y destinado a desaparecer del ranking mundial