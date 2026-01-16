Peso mexicano perfila semana de ganancias, bolsa anota nuevos niveles máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el viernes, aunque se encaminaba a registrar su mejor desempeño semanal desde septiembre de 2025, en medio de menores perspectivas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés a corto plazo. Por la mañana el banco central estadounidense informó que la actividad manufacturera aumentó de forma inesperada en diciembre, gracias a un alza de la producción de metales primarios que compensó un descenso en las plantas de ensamblaje de vehículos de motor.

* La moneda cotizaba en 17.6984 por dólar, con una depreciación de un 0.31%, interrumpiendo una racha de siete jornadas de ganancias. En la semana acumulaba un retorno de alrededor del 1.5%.

* "Hoy, el tipo de cambio se estabiliza con sesgo alcista a pesar del debilitamiento del dólar, debido a una disminución en las expectativas sobre los recortes al rango objetivo de la tasa de fondos federales de la Fed", dijo Monex Grupo Financiero. * Está previsto que durante la sesión los funcionarios de la autoridad monetaria estadounidense Susan Collins, Michelle Bowman y Philip Jefferson aparezcan en diversos actos. * A nivel local, el subgobernador de Banco de México Jonathan Heath afirmó en una entrevista que la junta de gobierno podría inclinarse por mantener la tasa clave de interés sin cambios en su próxima decisión del 5 de febrero.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.37% a 66.896,77 puntos, explorando nuevos niveles máximos históricos, con un rendimiento semanal acumulado del 1.25%.

* Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaban las alzas de la jornada, con un 2.49% más a 184.53 pesos, seguidos por los de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, que sumaban un 2.39% a 17.99 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía nueve puntos base a un 9.10%, mientras que la tasa a 20 años se negociaba en un 9.40%, sin cambios frente a su cierre previo. (Reporte de Noé Torres)