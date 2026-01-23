Peso mexicano perfila semana de ganancias por tensiones Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes, apuntando a culminar una semana de ganancias acumuladas, impulsado por un débil desempeño del dólar debido a las tensiones geopolíticas relacionadas con los planes estadounidenses de controlar Groenlandia.

La moneda se negociaba en 17,4546 unidades, uno de sus mejores niveles desde junio de 2024, con un avance de un 0,11% frente al precio de referencia de Reuters del jueves. En la semana sumaba un retorno cercano al 0,10% y especialistas creen que aún tendría espacio para seguir ganando terreno.

"Hoy se cumplen tres días que el tipo de cambio cotiza en un canal entre 17,40 y 17,50, señal de consolidación en estos niveles", dijo Banco Base, en una nota de análisis. "De perforar el soporte de 17,40, podría observarse un movimiento del tipo de cambio hacia el nivel psicológico de 17,00", agregó.

A nivel local, la sesión estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron una inesperada contracción de la actividad económica en noviembre. (Reporte de Noé Torres)