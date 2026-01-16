Peso mexicano perfila su mejor semana desde septiembre de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes, aunque se encaminaba a registrar su mejor desempeño semanal desde septiembre de 2025, en un mercado a la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos divulgue un informe sobre la actividad industrial de diciembre.

La moneda cotizaba en 17.6860 por dólar, con una pérdida de un 0.24%, interrumpiendo una racha de siete jornadas de ganancias. En la semana acumulaba un retorno del 1.5%.

"Mi expectativa para el día es de consolidación con tendencia a la volatilidad media-alta por el contexto internacional y detalles internos para vigilar", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"El soporte técnico mas relevante se ubica en los 17,50, mientras que una ruptura por encima de los 17,75 podría indicar un rebote por fortaleza del dólar ante incertidumbre global", agregó.

Está previsto que durante la jornada los funcionarios del banco central estadounidense Susan Collins, Michelle Bowman y Philip Jefferson aparezcan en diversos actos. (Reporte de Noé Torres)