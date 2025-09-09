Peso mexicano recorta ganancias tras datos locales de inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 9 sep (Reuters) - El peso mexicano moderaba el martes sus ganancias luego de la publicación de un reporte de inflación local que respaldaba las perspectivas de que Banco de México recortaría nuevamente en 25 puntos base su tasa clave de interés a finales de septiembre.

La moneda cotizaba en 18,6490 por dólar, con un marginal avance de un 0,03% después de llegar a apreciarse un 0,36% durante la madrugada, en un mercado que también asimilaba el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año que fue presentado la noche del lunes por el Gobierno.

El índice general de precios al consumidor repuntó en agosto a un 3,57% a tasa interanual, aunque permaneció dentro de la meta oficial. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,23%, sin cambios frente a julio.

El mes pasado, el banco central moderó la magnitud de sus últimos recortes a la tasa referencial, con una disminución de un cuarto de punto porcentual y, según la minuta del encuentro, la junta de gobierno consideraría hacia adelante reducciones adicionales.

Su próxima decisión está programada para el 25 de septiembre. (Reporte de Noé Torres)