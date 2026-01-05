Peso mexicano reduce sus pérdidas iniciales, bolsa se aproxima a récord máximo

CIUDAD DE MÉXICO, 5 ene (Reuters) - El peso mexicano recortó el lunes sus pérdidas iniciales, mientras que la bolsa repuntó acercándose a sus máximos históricos, tras una sesión volátil marcada por la incertidumbre luego de la incursión del fin de semana de Estados Unidos en Venezuela. La atención de los inversores también está puesta en una serie de datos económicos que se darán a conocer en la semana, principalmente del mercado laboral estadounidense, que podrían ser cruciales para los próximos pasos de la Reserva Federal. * La moneda cotizaba en 17,9136 por dólar en la recta final de los negocios, con una leve depreciación de un 0,11% después de haber llegado a debilitarse por la mañana hasta 18,0400 unidades, una barrera técnica clave, según especialistas.

* "Desde mi punto de vista, este nivel refleja estabilidad más que una fortaleza agresiva del peso", comentó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam.

"Este comportamiento sugiere un escenario de consolidación, con el dólar/peso mexicano moviéndose dentro de un rango aproximado entre 17,80 y 18,05 en el corto plazo. No se observan señales claras de ruptura direccional, por lo que la gestión de riesgo sigue siendo clave", agregó. * Especialistas atribuyeron el repliegue inicial de la divisa a preocupaciones sobre la estabilidad de la región, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con lanzar una operación militar en Colombia, e insinuara ejecutar un acto similar en México para combatir a redes de narcotraficantes. * Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se mostró el lunes escéptica respecto a una posible intervención en su territorio. "No creo ni siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio", declaró en su conferencia de prensa diaria. * A nivel local, los participantes aguardan conocer en la semana cifras de la inflación de diciembre y la minuta del más reciente encuentro de Banco de México. * El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1,38% a 65.026,95 puntos, según datos preliminares de cierre, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas en declive que inició tras haber alcanzado un récord máximo de 65.882 unidades.

* El repunte fue encabezado principalmente por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales. * Los títulos de Industrias Peñoles sumaron un 4,36% a 947,04 pesos, los de Grupo México, con un 2,78% más a 175,0 pesos. * En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó ocho puntos básicos a un 8,90%, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9,46%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)