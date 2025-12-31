Peso mexicano registra su mejor año en al menos tres décadas

CIUDAD DE MÉXICO, 31 dic (Reuters) - El peso mexicano se depreció el miércoles, pero logró su mejor desempeño anual desde que entró en vigencia el régimen cambiario de libre flotación en 1994, impulsado principalmente por un débil comportamiento del dólar estadounidense a escala global.

Con una escasa liquidez debido al periodo vacacional de fin de año, la moneda local cotizaba en 18.0050 unidades en la recta final de los negocios, con un retroceso de un 0.15% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

Aun así, estaba cerca de culminar el año con un retorno acumulado de un 13.5%, mientras el dólar sufrió su mayor caída anual desde 2017 ante una serie de recortes de tasas de interés por parte de la Fed, así como por preocupaciones fiscales y por la errática política comercial del presidente Donald Trump.

Por la mañana se dieron a conocer cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada; sin embargo, es probable que la tasa de desocupación se haya mantenido alta en diciembre por la atonía de la contratación.

Los datos se sumaron a la publicación en la víspera de las minutas del encuentro de diciembre del banco central estadounidense que revelaron que las autoridades acordaron reducir las tasas solo después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos de la mayor economía del mundo.

La bolsa, en tanto, descendió el miércoles por tercera jornada seguida debido a un ajuste de posiciones después de haber subido la semana pasada un máximo nivel histórico de 65.882 puntos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajó un 0.09% a 64.308,29 unidades. En el año, no obstante, sumó un rendimiento del 29.9%, su mejor desempeño desde 2009. (Reporte de Noé Torres)