Peso mexicano repunta a la espera de comentarios de Powell en Jackson Hole

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - El peso mexicano avanzó el miércoles luego de dos sesiones de pérdidas, ante un declive global del dólar en un mercado con la mira puesta en un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole a finales de la semana.

Por lo pronto, la sesión estuvo marcada por la publicación de las minutas de la más reciente reunión del banco central estadounidense que mostraron que solo dos responsables de política monetaria apoyaron un recorte de tasas de interés el mes pasado.

La moneda cotizaba en 18,7681 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,18% frente al precio de referencia de LSEG del martes. En las dos jornadas anteriores sumó un retroceso de casi un 0,50%.

"Va a ser bien importante el mensaje de Powell el viernes", afirmó Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de la firma Skandia, durante una reunión con periodistas. "Es un simposio donde se han hecho anuncios relevantes, entonces todos los reflectores van a estar sobre Powell", agregó.

El dólar cayó luego de que Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, pero recuperó terreno después de la publicación de las actas de la decisión del 29-30 de julio.

A nivel local la atención de los participantes está puesta en la divulgación el jueves de la minuta del anuncio del 7 de agosto de Banco de México, en el que la junta de gobierno moderó el ritmo de sus recortes a la tasa clave, aunque en una decisión dividida.

El viernes, además, se darán a conocer cifras locales de inflación y del Producto Interno Bruto.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0,41% a 58.221,47 puntos.

Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaron las bajas, con un 3,26% menos a 8,89 pesos, seguidos por los de la productora de tequila José Cuervo que restaron un 3,0% a 21,04 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en un 8,98%, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9,66%. (Reporte de Noé Torres)