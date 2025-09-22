Peso mexicano repunta a la espera de decisión de Banxico
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes después de tres jornadas consecutivas de pérdidas, ante un debilitamiento generalizado del dólar, en el inicio de una semana que estará marcada por la decisión de política monetaria de Banco de México.
La moneda cotizaba en 18,3717 unidades, con un avance de 0,10% frente al precio de referencia de LSEG del viernes. En las tres sesiones anteriores acumuló un deterioro de 0,6%.
El dólar, por su parte, se replegaba frente a una cesta de divisas mientras los inversores aguardan comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para calibrar mejor las perspectivas del banco central estadounidense después de que reanudara su ciclo de relajación la semana pasada.
En el plano doméstico, el mercado espera ampliamente que Banco de México reduzca la tasa clave de interés en un cuarto de punto en su anuncio del jueves, en medio de un débil desempeño de la segunda mayor economía de América latina. (Reporte de Noé Torres)
