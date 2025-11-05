Peso mexicano repunta tras datos de empleo privado de EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles, recuperando parte del terreno cedido en la jornada anterior, luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron que la nómina privada repuntó con fuerza en octubre.

La moneda cotizaba en 18.6343 por dólar, con una ganancia de un 0.16% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se debilitó cerca de un 1%.

"Prevemos que la recuperación continúe", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis. "La resistencia que tendrá que romper para fortalecer la apreciación está ubicada en 18.60. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

El empleo privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado al alza de 29.000 en septiembre. Economistas habían pronosticado un avance de 28.000 posiciones laborales.

A nivel local se dio a conocer que la inversión fija bruta cayó un 2.7% en agosto frente a julio, mientras que a tasa anual se hundió un 10.4%. (Reporte de Noé Torres)