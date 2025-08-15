Peso mexicano repunta tras datos económicos EEUU, aguarda reunión Trump-Putin

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes después de dos jornadas de pérdidas, mientras los inversionistas digerían nuevas cifras de la economía estadounidense, en un mercado a la espera de un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin.

La moneda cotizaba en 18,7047 por dólar, con una ganancia del 0,45% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. En las dos sesiones anteriores acumuló un retroceso de poco más de un 1%.

Entre los datos económicos en Estados Unidos destacaba un informe que mostró que las ventas minoristas aumentaron sólidamente en julio. Otro reporte dejó ver que la producción industrial cayó un 0,1%.

Ahora la mirada de los participantes estaba puesta en una reunión que mantendrán en Alaska el presidente de Estados Unidos y su par ruso, en busca de un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. (Reporte de Noé Torres)