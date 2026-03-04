Peso mexicano repunta tras datos empleo privado EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles, después de haber registrado su mayor caída diaria en cerca de un año, mientras los inversionistas asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada creció en febrero por encima de lo previsto.

La moneda cotizaba en 17.5585 por dólar, con una ganancia de un 0.82% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se hundió un 2.3% debido a preocupaciones globales sobre el impacto en la economía y la inflación del conflicto bélico en Medio Oriente.

Las contrataciones del sector privado aumentaron en 63.000 puestos de trabajo el mes pasado luego de una cifra de 22.000 en enero, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Economistas habían pronosticado un incremento de 50.000 posiciones laborales.

Las cifras anteceden a un esperado informe de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadounidense que será divulgado el viernes. (Reporte de Noé Torres)