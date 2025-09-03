Peso mexicano repunta tras informe del mercado laboral de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 3 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un debilitamiento generalizado del dólar, mientras los inversionistas asimilaban un reporte sobre las ofertas de empleo y la contratación en Estados Unidos.

La moneda local cotizaba en 18.6663 unidades, con una ganancia de 0,18% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando retrocedió 0,33%.

Está previsto que más tarde en el día, la Reserva Federal publique su Libro Beige. Además el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, y el jefe de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, hablarán en diversos foros.

En México, destacaba la divulgación de cifras que mostraron una mejora de la confianza de los consumidores en agosto. (Reporte de Noé Torres)