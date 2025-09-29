Peso mexicano retrocede a la espera de datos económicos de EEUU, bolsa sube a nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el lunes, mientras que la bolsa anotaba nuevos máximos históricos, a la espera de la publicación de una serie de datos económicos estadounidenses en la semana, en busca de nuevas pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

Entre las cifras destaca el viernes el reporte de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre. Antes se divulgarán las ofertas de empleo (JOLTS), la nómina privada ADP y el PMI e ISM manufacturero, entre otros datos.

* La moneda cotizaba en 18,3620 por dólar, con una depreciación de un 0,10% revirtiendo sus ganancias iniciales.

* Por la mañana, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó que es necesario mantener las tasas de interés altas para frenar las presiones sobre los precios.

* A nivel local se dio a conocer que la tasa de desempleo repuntó el mes pasado a su mayor nivel desde mayo.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,67% a 62.726,73 puntos, oscilando en niveles récord.

* Los títulos del minero Grupo México encabezaban las alzas, con un 4,14% más a 154,02 pesos, seguidos por los de la inmobiliaria industrial Vesta, que sumaban un 1,46% a 52,01 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,55%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,21%. (Reporte de Noé Torres)