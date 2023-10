Ciudad de méxico, 5 oct (reuters) - el peso mexicano se depreciaba el jueves un día antes de un esperado informe de empleo en estados unidos, que ofrecería nuevas pistas sobre si la mayor economía del mundo es lo suficientemente fuerte como para que la reserva federal (fed) siga subiendo las tasas de interés.

La moneda doméstica cotizaba en 18.0860 por dólar, con una pérdida del 0.76% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles.

"El sentimiento negativo del mercado parece no cambiará hasta que no se vea con claridad que no habría más subidas de tasas de interés, particularmente por parte de la Fed", dijo la firma local CIBanco en una nota de análisis.

Por lo pronto, se dio a conocer en la mañana que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó de forma moderada la semana pasada.

Según analistas de Banco Base, el peso podría oscilar en un rango de 17.96 a 18.13 por dólar durante el resto de la sesión. (Reporte de Noé Torres. Editado por Ana Isabel Martínez)