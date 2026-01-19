Peso mexicano retrocede ante amenazas arancelarias de Trump por Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes arrastrado por un incremento de la aversión global al riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a algunos países europeos hasta que se permita a Washington comprar Groenlandia.

La moneda cotizaba en 17.6369 por dólar, con una pérdida de un 0.14%, aunque en una jornada que se anticipaba de pocos negocios debido a la ausencia mayoritaria de participantes estadounidenses por el feriado del día de Martin Luther King Jr.

"La última amenaza de Trump envía la señal de que no ha desaparecido el riesgo de nuevos aranceles. Para México, esto también plantea un escenario de riesgo en antesala de la revisión del TMEC", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

El repliegue de la divisa mexicana ponía fin a una racha de ocho sesiones de ganancias que la llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio de 2024. (Reporte de Noé Torres)