Peso mexicano retrocede antes de decisión Fed, bolsa alcanza nuevos máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el miércoles después de tres sesiones de ganancias, mientras que la bolsa subía a nuevos máximos históricos, en las horas previas al anuncio de política de la Reserva Federal, en el que se espera que mantenga sin cambios las tasas de interés.

* La moneda cotizaba en 17.2253 por dólar, con una depreciación de un 0.56% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, cuando llegó a fortalecerse hasta 17.1110 pesos, un nivel no visto desde junio de 2024.

* "El mercado se prepara para la decisión de tipos de la Reserva Federal", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants. "Mi proyección para el resto del día será un entorno de alta volatilidad con un rango de movimiento entre 17.00 y 17.50", agregó.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados valoran en un 97% las probabilidades de que el banco central estadounidense anuncie más tarde en el día que dejará su tipo de referencia en el rango actual del 3.5%-3.75%.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ascendía un 0.59% a 69,284.74 puntos, aunque más temprano llegó a anotar un récord máximo de 69,708.58 unidades, en un mercado también con la mira puesta en los reportes de resultados del cuarto trimestre.

* Entre las firmas con mejor desempeño en la sesión figuraba Grupo Financiero Banorte cuyas acciones ganaban un 4.55% a 198.72 pesos, después de que divulgó en la víspera su informe trimestral.

* La mañana del miércoles la compañía dio a conocer que espera una utilidad neta para 2026 de entre 62,000 y 64,000 millones de pesos mexicanos.

* Fuera del índice, los títulos de Minera Frisco se disparaban un 25% a 13.95 pesos. La empresa dijo en un comunicado que desconocía las causas del abrupto movimiento, atribuyéndolo a "condiciones propias del mercado".

* En las últimas semanas los precios de los metales han estado registrando fuertes subidas, impulsando el desempeño del sector.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba un punto base a un 8.96%, mientras que la tasa a 20 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo, en un 9.34%.

(Reporte de Noé Torres; editado por Lizbeth Díaz; Editado por Lizbeth Díaz)