Peso mexicano retrocede antes de decisión Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes a medida que el dólar se estabilizaba en un mercado a la espera de los anuncios de política monetaria de distintos bancos centrales, entre ellos, la Reserva Federal.

La moneda cotizaba en 18,4087 unidades, con una pérdida de 0,10% frente a las 18,3900 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes.

Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado anticipa que el banco central estadounidense reduzca los tipos de interés el miércoles, al término de su reunión de dos días.

La mirada de los inversionistas también estaba puesta en un encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, más adelante en la semana, en busca de un acuerdo que ponga fin a las tensiones comerciales.

A nivel local, la sesión estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron que la tasa de desempleo desestacionalizada aumentó el mes pasado a su mayor nivel desde agosto de 2024. (Reporte de Noé Torres)