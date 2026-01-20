Peso mexicano retrocede atento a conflicto sobre Groenlandia, bolsa sube a nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ene (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el martes arrastrado por un débil ambiente para los activos de riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara su presión para tomar el control de Groenlandia, avivando preocupaciones de una guerra comercial con Europa. Trump afirmó que "no hay marcha atrás" en su objetivo de controlar la isla ártica, negándose a descartar una toma por la fuerza del territorio y arremetiendo contra sus aliados mientras los líderes europeos se esforzaban por dar una respuesta. * La moneda cotizaba en 17,5913 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación del 0,13%, a medida que el dólar estadounidense también cedió terreno frente a una cesta de divisas referenciales. * El peso interrumpió una racha de nueve jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar en la víspera las 17,5558 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC subió un 0,29% a 67.664,61 puntos, aunque durante el día llegó a tocar un máximo histórico de 67.945,26 unidades, en un mercado que comienza a prepararse para la divulgación de los primeros reportes de la temporada de resultados del cuarto trimestre.

* Está previsto que esta semana Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, divulgue su informe trimestral. Por lo pronto, sus títulos descendieron un 0,65% a 38,13 pesos.

* En cambio, los papeles de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaron las alzas, con un 4,21% más a 47,76 pesos, seguidos por los del operador de aeropuertos GAP, que sumaron un 3,83% a 474,80 pesos. * En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7%, un punto base por arriba de su remate previo. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)