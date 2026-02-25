Peso mexicano retrocede atento a noticias sobre política arancelaria EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - El ‌peso mexicano ‌se depreciaba ⁠el miércoles en un mercado en busca ​de ⁠nuevas señales sobre ⁠las políticas arancelarias de ​Estados Unidos luego de un revés ‌judicial a los ​gravámenes impulsados ​por el presidente, Donald Trump.

La moneda cotizaba en 17.1885 por dólar, con una pérdida de un 0.14%, en ​el arranque de una sesión ⁠con pocas referencias económicas relevantes. En su discurso ‌del Estado de la Unión el martes por la noche, el mandatario estadounidense calificó de "desafortunada" la sentencia de la Corte Suprema, ‌pero argumentó que, en última instancia, tendría poco ⁠impacto en su ‌política comercial. A nivel local, ⁠los inversionistas ⁠continuaban evaluando el impacto de na reciente escalada de violencia en el país tras la muerte de ‌Nemesio Oseguera, "El ​Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar. (Reporte de Noé Torres; ‌Editado por Lizbeth Díaz)