Peso mexicano retrocede atento a reunión entre Trump y Zelenski

CIUDAD DE MÉXICO, 18 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes ante un avance generalizado del dólar, en un mercado a la espera de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y dirigentes europeos.

La moneda cotizaba en 18,8274 unidades, con una pérdida de 0,56% frente a los 18,7230 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes, mientras la atención también se centraba en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal estadounidense esta semana.

"El tipo de cambio tiene espacio de extender la depreciación, luego de superar el promedio móvil de 50 días en los 18,78. En este sentido, el soporte que pondrá a prueba está ubicado en los 18,90", dijo Grupo Financiero Banorte.

A nivel local la mirada de los inversionistas estaba puesta en la publicación en los próximos días de cifras de la inflación de la primera quincena de agosto y datos finales del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. (Reporte de Noé Torres)