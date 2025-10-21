Peso mexicano retrocede atento a tensiones comerciales EEUU-China

CIUDAD DE MÉXICO, 21 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes ante un avance generalizado del dólar en un mercado atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras el cierre parcial del gobierno estadounidense alcanzaba su vigesimoprimer día.

La moneda cotizaba en 18,4390 unidades, con una pérdida de 0,32% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"Persiste cierta cautela por el cierre parcial del gobierno y la incertidumbre comercial; en ese sentido, se observa un fortalecimiento del dólar frente a sus pares del G10, lo que provocó una caída en los precios del oro y la plata", dijo Monex Grupo Financiero.

A nivel local destacaba la publicación de cifras que mostraron que la actividad económica se contrajo 0,6% en septiembre frente al mismo mes del año anterior. En comparación con agosto, la economía se habría expandido 0,1%. (Reporte de Noé Torres)