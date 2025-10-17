Peso mexicano retrocede atento a tensiones comerciales entre EE.UU. y China

CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes en medio de preocupaciones por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y expectativas de que la Reserva Federal seguiría recortando las tasas de interés en los próximos meses.

La moneda cotizaba en 18,4550 por dólar, con una pérdida de 0,10% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Aun así, en la semana acumulaba un retorno de 0,7%.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su propuesta de imponer un arancel de 100% a los productos de China no es sostenible, pero culpó a Pekín del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras.

El mandatario también confirmó en una entrevista con Fox Business Network emitida el viernes que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur -un encuentro que había puesto en duda la semana pasada- y expresó su admiración por el líder chino. (Reporte de Noé Torres)