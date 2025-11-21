Peso mexicano retrocede, bolsa sube tras cifras PIB local y expectativas sobre tasas Fed

21 nov (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el viernes presionado por la fortaleza del dólar, mientras que la bolsa subió durante una sesión volátil en línea con Wall Street, en medio de débiles cifras de la economía local y las perspectivas sobre la senda de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El Producto Interno Bruto local se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

* El PIB cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, según cifras desestacionalizadas divulgadas el viernes por el instituto de estadística, INEGI.

* Tras las cifras, Banamex redujo su estimación de crecimiento del PIB para 2025 a un 0.2% frente al 0.4% previo.

* Mientras, comentarios del jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, de que el banco central estadounidense todavía puede recortar las tasas de interés "a corto plazo" sin poner en riesgo su objetivo de inflación, llevaron a operadores a aumentar sus apuestas a una reducción del costo del crédito en diciembre.

* Sin embargo, aún hay una serie de responsables monetarios de la Fed que han expresado sus dudas a la necesidad de una nueva rebaja, debido a la alta inflación, después de las reducciones de 25 puntos básicos en septiembre y octubre.

* El índice dólar avanzó ligeramente el viernes, pero durante la sesión alcanzó sus mejores niveles desde finales de mayo.

* Las minutas de la última reunión de Banxico divulgadas la víspera, en tanto, fueron consideradas de tono moderado, lo que llevó al mercado a consolidar las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes.

* Los analistas ahora aguardan el dato de inflación de la primera quincena de noviembre el lunes. Según la mediana de las proyecciones de 10 participantes en un sondeo de Reuters, el índice general de precios al consumidor habría repuntado a un 3.56% a tasa interanual.

* Bajo ese escenario, la moneda doméstica cotizaba hacia el cierre en 18.4765 por dólar, con una baja del 0.53% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

* "Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es afectado por el avance del dólar, ante un mayor nerviosismo en el mercado, así como por los débiles datos locales, que refuerzan la narrativa de desaceleración en la economía", dijo la correduría Monex.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, avanzó preliminarmente un 0.38%, a 61.905,1 puntos, tras avanzar un 1% por la tarde y cotizar con leves bajas durante la sesión. Acumuló una baja de poco menos del 1% en la semana.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaron el avance, con un alza del 3.22% a 10.25 pesos, tras una fuerte baja en la víspera. Mientras, los papeles del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) sumaron un 2.33% a 416.51 pesos, también según cifras preliminares.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió 7 puntos básicos al 8.82%, mientras que la tasa a 20 años descendió 1 punto básico, a un 9.40%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)