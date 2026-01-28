Peso mexicano retrocede desde su mejor nivel en año y medio en espera decisión Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles después de tres jornadas seguidas de ganancias, en las horas previas al anuncio de política de la Reserva Federal, que se espera que mantenga sin cambios las tasas de interés.

La moneda cotizaba en 17,1604 por dólar, con una pérdida de un 0,18% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando llegó a fortalecerse hasta 17,1110 pesos, un nivel no visto desde junio de 2024.

"El mercado se prepara para la decisión de tipos de la Reserva Federal", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants. "Mi proyección para el resto del día será un entorno de alta volatilidad con un rango de movimiento entre 17,00 y 17,50", agregó.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados valoran en un 97% las probabilidades de que el banco central estadounidense anuncie más tarde en el día que dejará su tipo de referencia en el rango actual del 3,5%-3,75%. (Reporte de Noé Torres)