Peso mexicano retrocede desde su mejor nivel en año y medio

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves después de alcanzar su mejor nivel desde julio de 2024, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo se situó la semana pasada por debajo de lo previsto.

La moneda cotizaba en 17.8194 por dólar, con una pérdida de un 0.19% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, aunque más temprano llegó a negociarse en 17.7678 unidades.

El repliegue de la divisa ocurría en medio de un fortalecimiento generalizado del dólar, en un mercado también con la mira puesta en las intervenciones de los funcionarios de la Reserva Federal Raphael Bostic, Michael Barr, Tom Barkin y Jeffrey Schmid en diversos eventos a lo largo del día.

A nivel local destacaba un reporte que mostró que la inversión de las empresas creció en octubre frente al mes previo, aunque a tasa interanual registró un (Reporte de Noé Torres)