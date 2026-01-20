Peso mexicano retrocede desde su mejor nivel en año y medio

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes interrumpiendo una racha de nueve sesiones de ganancias, arrastrado por un débil ambiente para los activos de riesgo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara su presión para tomar el control de Groenlandia.

La moneda cotizaba en 17.6225 por dólar, con una pérdida de un 0.30% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando llegó a avanzar hasta 17.5558 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024.

"La aversión al riesgo a nivel global continúa al alza", destacó la firma Banco Base, en una nota de análisis.

Trump prometió el martes que "no hay marcha atrás" en su objetivo de controlar la isla ártica, negándose a descartar una toma por la fuerza del territorio y arremetiendo contra sus aliados mientras los líderes europeos se esfuerzan por dar una respuesta.

Según Banco Base, el tipo de cambio podría oscilar en un rango de 17.58 a 17.78 pesos por dólar el resto de la sesión. (Reporte de Noé Torres)