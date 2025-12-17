Peso mexicano retrocede desde su mejor nivel en casi un año y medio

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles después de una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio del año pasado.

La moneda cotizaba en 17,9800 por dólar, con un retroceso de un 0,14% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando llegó a negociarse en 17,9239 unidades.

El repliegue del peso estaba en línea con un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense, en un mercado a la espera de la presentación de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) John Williams y Raphael Bostic en distintos actos durante el día.

Por la mañana el gobernador de la entidad Christopher Waller dijo que la Fed aún tiene margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral. (Reporte de Noé Torres)