Peso mexicano retrocede desde su mejor nivel en más de un año

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes tras una racha de cinco jornadas de ganancias que lo llevaron a tocar en la víspera su mejor nivel en más de un año en medio de crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar las tasas de interés la próxima semana.

La moneda cotizaba en 18,4864 unidades, con un retroceso de un 0,25% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, cuando llegó a fortalecerse hasta 18,4370 unidades, un nivel no visto desde agosto de 2024.

La cotización de los futuros de los fondos de la Fed indicaba que el mercado cree que el banco central estadounidense reducirá los tipos de interés en 25 puntos base en su decisión del 17 de septiembre. Las apuestas también se inclinaban por rebajas en sus dos siguientes encuentros de octubre y diciembre.

El repliegue de la moneda ocurría en momentos en que el dólar recuperaba algo de terreno ante una cesta de divisas internacionales. Aun así, el peso mexicano apuntaba a culminar la semana con un retorno acumulado del 1,1%. (Reporte de Noé Torres)