Peso mexicano retrocede en antesala a anuncio Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un fortalecimiento global del dólar en las horas previas a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, que se espera que recorte los tipos de interés.

La moneda cotizaba en 18,4274 unidades, con una pérdida de un 0,11%, a medida que el dólar se valorizaba frente a una cesta de divisas, ayudado también por señales de que Estados Unidos y China están a punto de acordar una tregua comercial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un discurso en Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, que pensaba que lograrían un "gran acuerdo" para ambas partes, mientras que fuentes dijeron a Reuters que la estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense esta semana.

En cuanto a la decisión de la Fed, los mercados de futuros dan por descontado que el banco central rebajará en 25 puntos básicos el costo de los créditos en su anuncio programado para más tarde en el día y aplicará una nueva reducción en su siguiente reunión de diciembre. (Reporte de Noé Torres)