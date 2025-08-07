Peso mexicano retrocede en antesala a decisión de Banxico, bolsa sube

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves luego de la divulgación de cifras locales de inflación que respaldaban las perspectivas de que el banco central anunciaría más tarde en el día un nuevo recorte a la tasa clave, aunque de menor magnitud a sus últimas reducciones.

El índice general de precios al consumidor se moderó en julio más de lo previsto a un 3,51% interanual, su menor lectura desde diciembre de 2020. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,23%, por encima del objetivo oficial.

* La moneda cotizaba en 18,6576 por dólar, con un retroceso de un 0,28% frente a las 18,6060 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles, después de dos sesiones de ganancias.

* "Banco de México se prepara para anunciar este jueves una reducción de 25 puntos base en la tasa de referencia", dijo Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados de la firma Pepperstone. "Dicho movimiento ciertamente marcaría una transición hacia un ciclo de recorte más gradual", agregó.

* En sus últimas cuatro reuniones, el banco central ha aplicado recortes continuos de medio punto porcentual al costo de los créditos, como parte de un ciclo de reajustes que inició a principios del año pasado.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,37% a 57.935,65 puntos, apuntando a su tercera jornada de ganancias.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas de la sesión, con un 4,36% más a 572,27 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones América Móvil, que sumaban un 3,68% a 17,45 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía cuatro puntos base a un 9,05%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,70%. (Reporte de Noé Torres)