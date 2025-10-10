Peso mexicano retrocede en décimo día de cierre del gobierno de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes en el décimo día de cierre parcial del gobierno estadounidense, en un mercado con la mira puesta en los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) en distintos actos públicos.

La moneda cotizaba en 18.4070 por dólar, con una pérdida de 0,11% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

"Ante la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas por el techo de deuda, el gobierno de EEUU se encuentra en su décimo día de cierre, poniendo en duda la publicación del dato de inflación previsto para el 15 de octubre", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis.

Está previsto que a lo largo de la jornada las autoridades de la Fed Austan Goolsbee, Alberto Musalem y Mary Daly hablen sobre la actualidad económica en varios eventos.

A nivel local pesaba un débil reporte de la actividad industrial de agosto. (Reporte de Noé Torres)