Peso mexicano retrocede en espera de decisión Fed, bolsa sube atenta a reportes

CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el martes a la espera de los anuncios de política monetaria de distintos bancos centrales en la semana, entre ellos, la Reserva Federal, mientras que la bolsa subía en la última jornada de la temporada local de resultados del tercer trimestre.

La mirada de los inversionistas también estaba puesta en un esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur, con la esperanza de que logren un acuerdo que ponga fin a las tensiones comerciales. * La moneda cotizaba en 18,4041 unidades, con una leve depreciación de un 0,08%, a medida que el dólar se estabilizaba frente a una cesta de divisas referenciales.

* "El peso mexicano opera prácticamente plano en 18,40, manteniendo el rango estrecho 18,25-18,50 que ha definido las últimas dos semanas, con los operadores en modo 'esperar y ver' antes de la Fed y la cumbre Trump-Xi", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos. * Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado anticipa que el banco central estadounidense reduzca las tasas el miércoles, al término de su reunión de dos días. El Banco Central Europeo, por su parte, dejaría sin cambios los tipos de interés, el jueves. * A nivel local, la sesión estaba marcada por cifras que mostraron que la tasa de desempleo desestacionalizada aumentó el mes pasado a su mayor nivel desde agosto de 2024, una mala señal sobre el comportamiento de la segunda mayor economía de América Latina.

* "Los datos del periodo abonan señales de un débil desempeño en las principales actividades productivas del país (...), lo que podría indicar un menor crecimiento económico del trimestre, así como una disminución en las expectativas de cierre de año", dijo Monex Grupo Financiero.

* Las cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre serán publicadas el jueves.

* En el mercado bursátil, el índice S&P/BMV IPC avanzaba un 1,30% a 62.662,01 puntos. * Las acciones del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un salto de un 9,05% a 10,0 pesos. Le seguían los títulos de la cementera Cemex , con un 8,15% más a 18,58 pesos, después de que sus resultados trimestrales superaron las estimaciones.

* Los papeles del panificador Grupo Bimbo, que publicará su reporte por la tarde, después del cierre de los negocios, ascendían un 5,57% a 65,80 pesos.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 40.700 millones de pesos (US$2211 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres)