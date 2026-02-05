Peso mexicano retrocede en espera decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves, golpeado por una ola de liquidaciones en los mercados globales, en las horas previas a la decisión de política monetaria de Banco de México que se espera ampliamente que interrumpa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés

La moneda cotizaba en 17.3855 unidades, con una pérdida de un 0.29%, a medida que el dólar subía a sus máximos en dos semanas, mientras una nueva volatilidad se apoderaba de las acciones en el exterior y los metales preciosos

El mercado prevé que el banco central mexicano conservaría el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en su actual 7% después de haberlo reducido en un total de 425 puntos básicos desde inicios de 2024

"Si Banco de México mantiene la tasa estable, esperamos que el peso encuentre soporte y busque regresar hacia el rango de 17.20 a 17.25, especialmente si el tono del comunicado es restrictivo", opinó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants, en un reporte

La semana pasada, la Reserva Federal estadounidense también dejó sin cambios el costo de los créditos luego de tres rebajas consecutivas. (Reporte de Noé Torres)