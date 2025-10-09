Peso mexicano retrocede en medio de apuestas de más recortes tasa clave Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 9 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreció el jueves ante un fortalecimiento generalizado del dólar y crecientes expectativas de que Banco de México seguirá recortando su tasa clave de interés en lo que resta del año.

La atención de los inversionistas también estuvo puesta en el cierre parcial del Gobierno estadounidense en curso desde la semana pasada, que mantiene suspendida la publicación de datos macroeconómicos, considerados clave para los mercados.

* La moneda cerró en 18,3870 unidades, con una depreciación de un 0,31% frente a las 18,3300 pesos del precio de referencia de LSEG del miércoles.

* A nivel local, la minuta del más reciente encuentro del banco central mostró que la junta de gobierno seguirá valorando disminuciones adicionales a la tasa referencial, luego de reducir en septiembre el costo de los créditos por décima ocasión consecutiva.

* Por la mañana se dio a conocer que la inflación general aceleró el mes pasado, aunque menos de lo previsto, fortaleciendo los argumentos para que la autoridad continúe flexibilizando su política monetaria, al menos en lo que resta de 2025.

* "En nuestra opinión, las minutas tienen un sesgo 'dovish', sin embargo, hacemos eco del posicionamiento del subgobernador Jonathan Heath en que hay riesgos para la inflación que deberían considerarse", dijo Kapital Grupo Financiero, en una nota de análisis.

* "Seguimos estimando que Banco de México realizará dos recortes más en la tasa de fondeo en este año", agregó.

* En la plaza accionaria, el índice S&P/BMV IPC descendió un 0,11% a 60.819,31 puntos, tras una jornada de vaivenes.

* Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaron las bajas con un 3,98% menos a 44,42 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable que restaron un 2,51% a 51,57 pesos.

* Por el contrario, los papeles del minero Grupo México subieron un 1,85% a 143,98 pesos, después de que Citi informó que había rechazado su propuesta para adquirir su negocio de banca minorista en el país, Banamex.

* Durante el día las acciones de la firma del magnate Germán Larrea llegaron a subir brevemente un 6% e hilvanaron tres jornadas de ganancias, luego de haberse desplomado el lunes un 15% al sorprender al mercado con sus planes para adquirir el grupo financiero.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo, en un 8,67%, igual que la tasa a 20 años que terminó la sesión en un 9,30%. (Reporte de Noé Torres)