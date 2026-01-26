LA NACION

Peso mexicano retrocede levemente al inicio de semana marcada por decisión de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - El peso mexicano comenzó la semana ligeramente a la baja, a pesar de la debilidad de la divisa estadounidense, mientras los inversores se preparaban para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles.

* La moneda se negociaba en 17.3645 unidades, con un retroceso de un 0.05% frente al precio de referencia de Reuters del viernes. La semana anterior sumó una ganancia cercana al 1.5%.

* "La depreciación del peso ocurre a pesar de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.27%, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el 17 de septiembre del 2025, debido a la posición proteccionista de Estados Unidos", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* A nivel local, el instituto nacional de estadísticas (INEGI) informó que la tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en un 2.6% en diciembre, mientras que la cifra no ajustada por estacionalidad se colocó en un 2.4% en el último mes del año.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)

