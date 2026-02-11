Peso mexicano retrocede levemente tras datos nómina no agrícola EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedía ligeramente el miércoles después de que un informe del mercado laboral estadounidense más sólido de lo esperado enfriara las perspectivas de que la Reserva Federal tendría margen para disminuir las tasas de interés.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 130.000 puestos de trabajo en enero, muy por encima de los 70.000 empleos previstos por economistas, mientras que la tasa de desempleo cayó a un 4,3% desde un nivel del 4,4%.

* La moneda cotizaba en 17,2037 por dólar, con una depreciación marginal de un 0,08%.

* A nivel local, la sesión estaba marcada por comentarios del subgobernador de Banco de México Jonathan Heath, quien dijo que si la inflación va en línea con lo anticipado podría darse un nuevo recorte a la tasa clave de interés "tan temprano como en marzo".

* Por la mañana se dieron a conocer datos que mostraron que la actividad industrial creció inesperadamente en diciembre, si bien moderó su ritmo.

* La bolsa, en tanto, mostraba pocos cambios, oscilando en torno a 71.300 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Los títulos de América Móvil encabezaban las alzas, con un 2,90% más a 19,87 pesos, después de que informó en la víspera que sus ganancias trimestrales se triplicaron.